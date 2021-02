Cds, Marolda a CN24: "Napoli in fiducia, battere la Juve è stato importante per la classifica. Gattuso? Sta ripensando al rinnovo, al Napoli serve un altro tipo di allenatore"

Napoli Calcio - Francesco Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Marolda

“Battere la Juventus regala fiducia. Se guardiamo la classifica prima di questa gara, pensavamo ad un solo posto per la Champions, ora ce ne sono 2 e ci sono 5 squadre. E' stato un successo importante per la classifica anche se il campionato ci ha abituato a cambiamenti continui. In Europa League si affrontano due squadre piene di infortunati ma speriamo che il Napoli possa mettere in mostra le proprie qualità. Per il Napoli ogni partita è partita verità. Una squadra vincente si vede dalle individualità oppure sopperendo alla mancanza dei campioni con il gioco. Gattuso? Deve pensare al presente non a valorizzare i calciatori: in campo chi sta meglio. Sarei felicissimo di una conclusione tranquilla con lui in panchina. Credo che anche il tecnico stia ripensando alla conclusione positiva sul rinnovo. Credo che un passo insieme non si possa fare, serve un allenatore che riesca ad aprire i pensieri dei calciatori".