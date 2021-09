Cds, Marolda a CN24: "Il Napoli ha l'occasione di ricacciare la Juve in una posizione molto bassa di classifica. Osimhen? Senza di lui voglio vedere Petagna"

Napoli Calcio - Francesco Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sabato sera alle ore 18 comincia il campionato del Napoli dopo due partite di rodaggio importanti con relativi risultati. Il Napoli, negli ultimi scontri, ha sempre rivitalizzato la Juventus e speriamo che possa essere diverso. Può ricacciare la Juve in una posizione molto bassa di classifica. Ma mai fidarsi. Osimhen? Senza di lui, vedo Petagna titolare, non vedo perchè non debba giocare. Può darsi che ci sia Mertens in panchina e sarebbe una bella novità. Europa League? Comincia settimana prossima. Il Napoli è attrezzato per rosa ma serve capire con quale spirito ci si avvicina alla competizione. Mario Rui a centrocampo? Lo prendo come un fatto occasionale, è l'unico terzino sinistro a disposizione. Il Napoli avrebbe voluto piazzare Ghoulam da qualche parte ma non ci è riuscito".