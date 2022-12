Cds, Mandarini: "Osimhen può essere l'uomo scudetto: la sua crescita è devastante. Raspadori? Il prototipo di giocatore che tutti vorrebbero"

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Osimhen ha fatto un gol incredibile, questi stanno diventando i suoi gol. Trasforma palloni persi in gol. Comincia ad essere cattivo nella conclusione, freddo e decisivo. Può essere l'uomo scudetto. Raspadori? E' il prototipo di giocatore che più ama un allanetore: gioca sempre bene, ha voglia, è umile e di grande talento. Uno degli acquisti dal mercato più importante dell'ultimo periodo. Scudetto? Ci sono tutte le condizioni per vivere una stagione favolosa. Regista? Spalletti è stato chiaro in conferenza, senza Demme si potrebbe anche restare così viste le soluzioni e le alternative numeriche a disposizione. ".