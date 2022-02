CdM, Troise: "Lozano può stare fuori due mesi, Fabian non dovrebbe rinnovare"

Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Lozano dovrebbe stare fuori un paio di mesi se dovesse essere confermata la lussazione alla spalla. Mertens può tornare l'arma a gara in corso, ma Osimhen è pronto a tornare dal primo minuto in campo. Ha recuperato la condizione. La vedo dura la permanenza a Napoli di Fabian Ruiz, le parti non si sentono da mesi".