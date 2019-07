CdM, Troise: "Il Napoli si è portato avanti nella trattativa per Lozano. Per Elmas manca ancora l'accordo totale"

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno:

“Ancelotti è parso fiducioso, consapevole dell'ambiente e delle esigenze del Napoli, desideroso di puntellare l'organico. Cessioni? Il Napoli ci sta provando, il piano è finanziare il mercato in entrata che non si fermerà ad James ed Elmas. Vinicius, Verdi e altri sono in esubero e non andrebbero neanche sostituiti. Rodrigo? Un obiettivo di Ancelotti da un anno, lo considera una punta di qualità e che occupa bene il fronte offensivo. Non è una trattativa avanzata, il Napoli non rinuncerà ad James per lui. Il piano di De Laurentiis è equilibrare il pagamento per il colombiano, dilazionando la cifra. Lozano? Il Napoli si è portato molto avanti in questa trattativa, ma c'è bisogno di fare cessioni: solo così potrà puntare ad un doppio colpo. Elmas? L'intesa è ai dettagli, manca ancora qualcosa per concludere: 18 milioni più bonus pagando in due tranche, soltanto dopo il totale accordo si parlerà di visite mediche e arrivo a Dimaro”.