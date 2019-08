Cdm, Troise: "Ancelotti incontrò il padre e la moglie di Lozano a giugno per convincerli a venire a Napoli"

Calciomercato Napoli - Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Dal 17/18 agosto in poi, fino alla fine del mercato, bisognerà tener d'occhio la pista James. Il Napoli aveva quasi in pugno Lozano, è stata superata la storia del papà e della moglie. Ci fu un incontro tra Ancelotti e la famiglia Lozano a giugno, poi Giuntoli incontrò il calciatore prima di partire di Dimaro e chiarirono tutto. Il Napoli poi ha tergiversato, è andato su altri calciatori ed è tenuto in stand by la pista Lozano. Ora si può risparmiare qualche milione perchè il PSV è obbligato a venderlo. Da una parte ci sono dei vantaggi perchè Raiola, in virtù dei rapporti che si sono complicati col Napoli dopo l'affare Manolas, sta provando a chiedere di più al Napoli. Ora Raiola chiede 5 mln al Napoli per Lozano. Su James c'è una strategia, il Napoli vedrà la fase decidsiva nella deconda metà di agosto. Il Napoli vuole prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Può arrivare a titolo definitivo solo se il pagamento verrà effettuato a rate. L'idea è di far partire Verdi e Ounas per arrivare ad uno tra James e Lozano".