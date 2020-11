CdM, Troise a CN24: “Ho sorriso al comunicato del Napoli di questa mattina: la smentita è una mezza conferma. Ibra? Come si fa a non vedere una cosa del genere?"

Ultime calcio Napoli - Ciro Troise, giornalista Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Gattuso

“Ho sorriso al comunicato del Napoli di questa mattina: la smentita è una mezza conferma. Gattuso non andrà via, lo disse anche a gennaio dopo la Fiorentina. E' una situazione complicata, terza sconfitta in casa, parole del tecnico che non sono piaciute ai calciatori. Poi domani parlerà in conferenza stampa domani prima del match di Europa League. C'è qualcosa che non va in questo gruppo: quello dell'ammutinamento che ora vive una frizione. C'è qualcosa che non va: la permanenza dei calciatori del record di 91 punti gli consente di non dare più peso alla società. Siamo distanti da cosa è accaduto lo scorso anno, ma è la seconda volta che qualcosa accaduto nello spogliatoio arriva all'esterno. Del Napoli non mi è paciuto niente contro il Milan. Nel primo tempo, i rossoneri, hanno avuto 4 occasioni nitidi da gol: 3 più il gol. Poi dopo il gol è iniziata un'altra partita con i soliti errori in zona gol. L'espulsione di Bakayoko ha rovinato la possibile rimonta del Napoli. Ibra? Come si fa a non vedere una cosa del genere?".