Cavani: "Ritorno in Sudamerica? Proverei le stesse emozioni di Napoli e Psg"

Torna a parlare del suo futuro Edinson Cavani: lo ha fatto della trasmissione "Bola da Vez" su ESPN in Brasile dove ha parlato anche di un suo possibile ritorno in Sudamerica:

"È un qualcosa che può succedere e non per forza in un futuro lontano perché io non sottovaluto nessun tipo di calcio, nessun campionato. Il calcio di oggi è molto equilibrato, basta pensare alla finale del Mondiale per Club tra Palmeiras e Chelsea: è stata una gara equilibrata e competitiva. Ho una passione per il calcio in generale, non per un campionato in particolare. Vivo il calcio allo stesso modo ovunque vado. Quando mi capita di vedere la Libertadores in tv mi viene la pelle d'oca e penso 'sarebbe bello un giorno giocare lì'. E sono sicuro che proverò le stesse emozioni vissute col Manchester United, a Parigi o nel Napoli".