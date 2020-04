Cavani, la madre annuncia: "Niente Uruguay, il suo sogno è giocare in Spagna"

Calciomercato Napoli - Cavani-Napoli, arriva l'annuncio della madre del calciatore. Berta Gomez, madre di Edinson Cavani, ha parlato a Ovacion Digital del futuro dell’attaccante che a fine stagione lascerà il PSG. Negli ultimi giorni si è molto parlato di un possibile passaggio al Boca Juniors o di un ritorno in patria, con Nacional o Penarol. Ipotesi, queste, che non convincono la madre del giocatore. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.

Cavani

Mercato Napoli, l'annuncio della madre di Cavani

“Lui preferisce che non si sappia ancora quale squadra gli piace maggiormente. Per fortuna oggi ci sono molti club interessati, da ogni parte. Non so ancora dove andrà, mancano ancora 3 mesi alla fine della stagione, c’è tempo per pensare. Quello che posso dire è che ancora non pensa a tornare in Uruguay, nella sua mente c’è l’idea di restare in Europa e la Spagna gli piacerebbe maggiormente. Però grazie a Dio sono tantissimi i club interessati a lui”.