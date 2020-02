Cavani, l'agente replica al presidente dell'Atletico Madrid: "Chi è? Non l'ho mai visto..."

Ultime notizie calcio - Walter Guglielmone, agente di Edinson Cavani, ha risposto all'attacco del presidente dei colchoneros Enrique Cerezo al suo assistito per il mancato passaggio all'Atletico Madrid ai microfoni di Cadena Ser. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

"Chi è Cerezo? Io non l'ho mai visto in questo mese di trattative, non so nemmeno quale sia il suo ruolo. L'Atletico Madrid deve dire ai suoi tifosi perché Cavani non è arrivato. Edinson era disposto ad abbassarsi lo stipendio, ma l'Atletico non si è caricato sulle spalle l'intero costo del cartellino. Il PSG non voleva abbassare le richieste. Se fosse stata una questione di soldi, Edi sarebbe andato in Premier al Manchester United o al Chelsea".