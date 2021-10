Napoli calcio - Franco Causio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Insigne vuole restare ma va risolta quella situazione relativa alle multe, altrimenti può andare all'estero. In Italia non lo vedo con altre maglie. Ruolo? Può anche fare la mezzala offensiva, ha le caratteristiche per farlo. Se non verrà chiusa la questione delle sanzioni per l'ammutinamento credo che il rinnovo di Lorenzo non si farà".