Causio: "Conte è abituato a fare i capolavori. Raspadori? Oggi ha l'occasione di dimostrare il suo valore"

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto riportato dal comunicato stampa dell'emittente radiofonica:

"Conte è abituato a fare i capolavori, anche alla Juve vinse lo scudetto al primo anno. Quest'anno è sulla strada giusta, crede in sè stesso e l'ha inculcato anche ai suoi giocatori. Pareggiare con la Lazio ci sta, sono le gare con le piccole che non bisogna perdere. Inter? Sulle gambe nel secondo tempo, mentre nel primo mi è piaciuta. Nel secondo tempo è bastato un cambio di marcia della Juve per mettere in difficoltà l'Inter.

Grande Juve ieri, ma la svolta è arrivata dai singoli. Kolo Muani? Non mi spiego come mai non giocasse a Parigi. Raspadori? Mi è piaciuto molto, è un giocatore vero già dai tempi del Sassuolo. A Napoli ha avuto qualche problema, però oggi ha l'occasione di dimostrare il suo valore. Come anche Simeone è un giocatore vero, non gioca perchè davanti ha un certo Lukaku".