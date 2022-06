Cauet: "Osimhen è nel mirino delle big d'Europa, ha l'attenzione del Bayern Monaco"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Benoit Cauet, ex calciatore, fra le tante, di PSG ed Inter:

In ambito di calciomercato, il Milan ha messo nel mirino Renato Sanches e Sven Botman, oltre ad aver già acquistato Yacine Adli dal Bordeaux: questi calciatori potrebbe consentire al Milan di compiere un passo in avanti?

"Questi calciatori sono in orbita Milan già da un po' di tempo. Renato Sanches e Sven Botman sono stati protagonisti di una stagione fantastica nell'anno in cui il Lille si aggiudicò la Ligue 1, non tanto, invece, nell'ultima annata. Sono profili perfetti per il campionato italiano, hanno qualità straordinarie. In particolare Renato Sanches, giocatore fortissimo, che in Francia è esploso completamente, dopo la regressione vissuta in Baviera al Bayern Monaco. Per quanto concerne Yacine Adli, quest'anno è stato condizionato dalla stagione del Bordeaux e dalle difficoltà finanziarie ed economiche del club. La sua annata è stata piuttosto discreta, non forse come quella precedente, ma resta un calciatore ugualmente talentuoso, il quale possiede un'ottima visione di gioco".

Hai vestito la maglia del Psg, questa squadra ci insegna che non basta avere tanti soldi per vincere: cosa manca a questo club per poter trionfare?

"Al Psg manca ciò che ha invece il Real Madrid. Forse il sacrificio da parte di tutti, una società particolarmente organizzata e disciplinata, soprattutto per la gestione complicata di alcuni calciatori. Non basta alcune volte avere dei campioni per vincere, anche se durante la sera della finale di Champions gli spagnolo avevano in panchina grandi giocatori, i quali hanno accettato e rispettato le scelte di Ancelotti perché può succede di non giocare. A Parigi, invece, lo scenario è differente, resta una società che non è in grado di imporre la propria importanza"

Il Bayern Monaco potrebbe presentare un'offerta al Napoli per Osimhen, gli azzurri potrebbero sostituirlo con Terrier: come vede questi possibili colpi?

"Osimhen è un calciatore straordinario, quest'anno ha mostrato le sue capacità esplodendo completamente. È un ragazzo d'oro, il quale offre costantemente un apporto rilevante al Napoli. È stato fondamentale ed ha attirato naturalmente l'attenzione di alcune squadre, soprattutto il Bayer Monaco per sostituire il partente Lewandowski. Anche Terrier è un calciatore molto importante, in Francia ha fatto molto bene".

Dopo alcuni anni al Napoli, Milik è approdato al Marsiglia: il braccio di ferro effettuato con la società ha dato ragione a De Laurentiis e Giuntoli?

"A Marsiglia Milik si è ritrovato, è un calciatore amato dai tifosi ed ha disputato una buona stagione. Si è fatto valere ed è stato determinante in più di un'occasione. Dopo gli infortuni rimediati, si è ritagliato il suo spazio in Francia, anche perché la squadra ha la stessa volontà e determinazione del Napoli. Il club è comunque contento del suo lavoro".

Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, l'Italia ha perso anche la sfida con l'Argentina: forse mancano i fondamentali tecnici alla Nazionale di Mancini?

"Non è bastata la vittoria dell'Europeo all'Italia, anche se è stata brava a creare un certo tipo di mentalità. Il percorso europeo è stato fantastico, è stata una cavalcata incredibile. Dopo, però, quando si vince, si riscontrano delle difficoltà come la Francia al termine del successo dei Mondiali. Bisogna considerare i problemi affrontati dalle squadre in seguito al conseguimento di alcune vittorie. La Nazionale italiana, tuttavia, ha alcuni calciatori importanti su cui contare"