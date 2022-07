Cauet: "Koulibaly ha fatto la storia, non è facile sostituirlo a Napoli. Bremer uno dei nomi valutati"

Benoit Cauet è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La squadra che mi sembra più avanti di tutti è l’Inter in questo momento tra struttura della rosa e il mercato fatto fino ad oggi. Non è facile sostituire Koulibaly, ha fatto storia col passare degli anni ed è diventato un pilastro del Napoli. Bremer è un giocatore che ha fatto molto bene in questi ultimi anni, ma ci sono richieste importanti per lui. Fa parte dei giocatori che il Napoli valuta di prendere post Koulibaly".