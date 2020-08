Cauet: "Grande giocatore, ma il rendimento è calato. Magari il Napoli pensa ad un calciatore più forte..."

Ultime calcio Napoli - Benoit Cauet è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Cauet

"Allan? Non ha avuto il rendimento che ha avuto in passato. Gli è mancata la continuità, ha fatto bene a Napoli e ha dimostrato di essere di grandissimo livello. La continuità lo ha portato a non avere lo stesso rendimento. Magari al Napoli interessa portare a casa un calciatore superiore a lui, altrimenti meglio tenerselo. Ligue 1? Il Lione e il Psg sono grandi squadra ma il calcio francese cresce sempre più. Il Napoli ha fatto benissimo a prendere Osimhen, per Gabriel si avvicina sempre più l'Arsenal".