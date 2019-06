Catania, Lo Monaco: "Il Napoli deve provare a vincere qualcosa, ADL non può restare nella storia come perdente"

Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Sarri vede la panchina bianconera. Come lo vede?

“Mi sembra che la Juve abbia fatto una scelta: continuare a vincere attraverso espressione di gioco più appariscente. Mi fa anche piacere per Sarri, a sessant’anni ha vinto il primo trofeo europeo e vederlo festeggiare mi ha fatto anche tenerezza: la sua carriera non ha avuto soddisfazioni ai primissimi livelli, ma se sei professionista in A lo sei anche in C. Ha dimostrato di poter stare ai massimi livelli”.