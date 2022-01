Castellini: "Meret-Ospina? Il dualismo non è mai utile, quando un portiere gioca è motivato: può fare errori, ma è sicuro del posto"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex portiere del Napoli Luciano Castellini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Gianni Di Marzio? Un grande intenditore di calcio, è stato un dispiacere enorme sapere della sua morte: mi volle lui a Napoli, gliene sono riconoscente. L’ho sentito tre mesi fa, non sapevo della sua malattia improvvisa. Sono convinto che il Napoli fino alla fine sarà una contendente per lo scudetto, ma basta uno scivolone o un pareggio per scivolare.

Meret-Ospina? Quando un portiere gioca, fa esperienza ed è motivato: può fare errori, ma è sicuro del posto. Il dualismo non è mai utile, poi è Spalletti a valutare. Io so che Alex è un ottimo portiere, ma mi auguro sempre che il dualismo possa risolversi perchè non è mai un bene.

Il miglior calcio d’Italia è quello del Napoli? C’è tanta qualità che ancora non è al 100% tra problemi fisici e convocazioni in Coppa d’Africa: per me resta una squadra che ha tutti gli obiettivi alla portata”