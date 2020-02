Castellini: "Conosco Meret da tempo! E' molto promettente, ma forse Gattuso ha bisogno di esperienza"

Ultimissime notizie Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luciano Castellini, ex Torino:

“Ospina-Meret? Dare un giudizio da fuori è difficile. Conosco Meret da ragazzino, molto promettente. A Napoli non è così semplice giocare in porta, magari hanno bisogno di più esperienza lì: qualcuno che superi l'errore. Gattuso è bravissimo, contro il Barcellona ha impostato una squadra perfetta. Deficit di personalità a Meret? Da giovane li devi lasciar imparare e sbagliare in santa pace. Zoff? Era più bravo di me, è stato un portiere incredibile, un uomo straordinario. Un friulano che non parlava tanto, dava le sentenze. Napoli-Torino? Il Toro deve far punti, è una partita pericolosa. Il Napoli ha ancora in testa la bella partita contro il Barcellona".