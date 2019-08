Castelli (agronomo Serie A): "Manto erboso del San Paolo, situazione non è negativa dopo le Universiadi: sarà perfetto per l'esordio in casa"

Giovanni Castelli, agronomo della Serie A, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ho fatto il sopralluogo al San Paolo e la situazione dopo le Universiadi non è negativa, poteva andare peggio e nel giro di due settimane si tornerà in una situazione praticamente perfetta. I giocatori non avranno alcun problema. Il Franchi lo andrò a vedere la prossima settimana, mentre per l’Allianz Stadium non ci saranno problemi”.