Castellazzi (ex collaboratore Ancelotti) a CN24: "Elmas affidabile per il Napoli, Carlo sta cercando giocatori più fisici"

Angelo Castellazzi, ex collaboratore di Ancelotti al PSG, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

“Elmas-Napoli, il campionato turco per me è stato una scoperta. Non mi aspettavo dal punto di vista del pubblica quello che ho trovato. Poi ovviamente alcuen squadre la fanno da padrone. E’ di buon livello sul piano tecnico, devono migliorare sul piano tattico.

Elmas è un giocatore affidabile che risponde alle esigenze di Ancelotti. Carlo starà cercando maggior fisico. Ad oggi resta ancora un fattore importante nel campionato italiano, se vuole aumentare la struttura fisica e la forza ci sta. Lozano? A me non ne ha mai parlato. Il PSG su di lui? Il club francese non può più spendere come prima senza senso".