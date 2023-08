Castellacci: "Osimhen, Kvaratskhelia e Mario Rui. Il punto sulle loro condizioni"

Notizie Calcio Napoli – Il dottor Enrico Castellacci è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Distrazione muscolare per Osimhen? Siamo fuori campionato, nella fase iniziale. Rischiare non è opportuno, l’affaticamento è solo una stanchezza muscolare senza lesioni. Si risolve solo con un po’ di riposo e terapia fisica, nel giro di pochi giorni è a posto. Si tiene l’atleta attivo in palestra senza attività che vadano a sollecitare troppo il muscolo, il ragazzo starà bene nel giro di poco tempo.

Distorsione per Kvara? Fosse stato solo trauma contusivo si sarebbe risolto tutto in pochi giorni, l’elemento distorsivo è una variabile e verranno fatti altri esami. L’importante è che la distorsione non abbia causato problemi a livello legamentoso.

Mario Rui? La lesione di primo grado è sempre poco grave, 15-20 giorni di prognosi sono la prassi. Poi ci si bassa sulla parte strumentale e oggettiva del medico, oltre che l’impressione soggettiva del giocatore. Se ha fatto allunghi in allenamento è un segnale positivo che deriva dal summit di queste tre variabili.

Fa bene il Napoli a fare i ritiri in Italia? L’anno scorso ha sancito il principio, la preparazione viene fatta per preparare gli atleti a campionato, una volta erano percorsi molto più lunghi e non c’erano impegni all’estero, che hanno solo carattere finanziario. II fatto che il Napoli rimanga stanziale porterà ad una preparazione molto più oculata e attenta, sicuramente un fatto positivo”.