Castellacci: "Forse parte la A, perplessità organizzative per le altre categorie: in Cina sono davanti a noi e non ripartono"

Ultime calcio - Enrico Castellacci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Nel momento in cui si dovesse ricominciare, quando il governo darà il via libera, non tutto il mondo professionistico potrà ripartire. Un conto è la serie A, un conto sono le altre categorie. Potrà forse ripartire la serie A, ma l'attimo di riflessione deve continuare per le categorie inferiori in quanto le società non sono in condizione di poter rispettare questi protocolli. Quando dovremmo partire, dovremmo al tempo stesso farci trovare pronti. Ci sono perplessità, in Cina sono davanti a noi e non ripartono. Andrebbe rifatto l'esame di idoneità, poi anche i test fisici perchè alcuni organi potrebbero essere stati colpiti".