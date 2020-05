Castellacci: "Ci sono ancora cose da chiarire: cosa succede se un calciatore viene contagiato? Mancano assicurazioni per medici"

Ultime notizie - Enrico Castellacci, presidente dell'Associazione medici di calcio, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non sono né pessimista né ottimista, cerco di guardare gli sviluppi della situazione. Resta una cosa che non ci viene spiegata: cosa succede se viene fuori una positività di un calciatore nel corso di questi ritiri? Bisogna fare un protocollo per le trasferte, per le sanificazione di pullman. Ci volevano indicazioni più precise anche da parte dell’UEFA. Se ti impone di chiudere i campionati entro il 2 agosto ti indica la strada da seguire. C’è la volontà da parte di Federcalcio e Lega Serie A di ricominciare se arriva il via libera del Governo. I medici così si prendono tutto il carico di responsabilità legali e quindi ci sono implicazioni medico-legali enormi. Non ci sono assicurazioni che tutelano i medici, i club dovranno fare nuove assicurazioni per tutelare anche i medici”.