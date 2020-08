Castel di Sangro, il sindaco: "Stadio aperto ai tifosi del Napoli? Potevamo rischiare, ci seguono in milioni! De Laurentiis ci stimola per il 2021"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, rilasciando alcune dichiarazioni:

“È la vittoria dell’Abruzzo lo stadio aperto ai tifosi del Napoli? È arrivato anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina, è la persona che ha cambiato il corso della storia della città ed ha impresso un ricordo del calcio qui a Castel di Sangro: si deve a lui forse la parte più emotiva del calcio, quella che si vive con i sentimenti e con la massima considerazione nobile del gioco del calcio.

La riapertura dello stadio? Una iniziativa con margini di rischiosità in ogni senso, i protagonisti sono stati i tifosi: noi abbiamo definito le linee guida, il rispetto di tutto ciò è esclusivamente dei tifosi che sono stati straordinari. Un modello per iniziare a riaprire e tornare alla normalità. Oggi sono concentrate le attenzioni di milioni di persone su di noi, perchè siamo un modello: ciò che avviene in un percorso circoscritto in uno stadio non avviene nella pubblica piazza, dove non sappiamo chi incontriamo.

Novità per il 2021 con De Laurentiis? Chi ha scritto il futuro come lui nel mondo del cinema, ne parla sempre: immagina, traccia e stimola verso traguardi importanti, legati all’economia. Lui ribadisce che senza economia non si fa nulla, e sposa quella che è stata la nostra visione di fondo. Tutte le attività in città sono comunali, e riusciamo a portarle avanti.

Il portiere Romito del Castel di Sangro? Gabriel ha parato il rigore a Younes, tutti i ragazzi di Castel di Sangro e de L’Aquila ricorderanno le partite: Gabriel ricorderà per sempre il rigore parato a Younes, fa il barista nella vita di tutti i giorni”