Castel di Sangro, il sindaco: "Il 30 luglio ci sarà Napoli-Mallorca, previste 4 amichevoli: tutte le info"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Amichevoli Napoli-Mallorca a Castel di Sangro

"Il 30 luglio si giocherà Napoli-Mallorca a Castel di Sangro. Sono in totale 4 le gare amichevoli che la squadra dovrebbe fare sul nostro territorio. Sulle date non abbiamo certezze. Prima della gara con gli spagnoli dovrebbero giocarsi almeno altre due amichevoli. Eccetto il giorno di riposo avremo sempre facile accesso per gli allenamenti. Lo stadio sarà a pieno carico con 5.000 spettatori. Stiamo vedendo di allargare la capienza a 7.000"