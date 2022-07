Castel di Sangro, il sindaco: "Ero scettico sulle amichevoli di lusso ma ADL mi ha sorpreso"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Faremo delle amichevoli, sarà un mini torneo in pratica prima del campionato. De Laurentiis ha da sempre porspettato di fare amichevoli di lusso a Castel di Sangro. Quando me le propose a maggio ero un po' scettico, alla fine ha avuto ragione lui. Balotelli? Ha un legame speciale con la nostra comunità perchè indossò per la prima volta la maglia dell'U21 proprio al Patini. Dobbiamo registrare una presenza forte rispetto al passato: ieri già avevamo tutto sold out"