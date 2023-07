Castel di Sangro, il sindaco Caruso: "Patto scaramantico con De Laurentiis, dato emblematico per le amichevoli! Vi svelo alcune novità"

Notizie calcio. A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro:

"Abbiamo fatto un patto scaramantico con De Laurentiis (ride, ndr). Sullo scudetto avevamo cominciato a maturare un po’ di fiducia già alla chiusura del primo turno invernale, eravamo sicuri che, al netto di qualche ripresa, la cavalcata sarebbe stata portata a termine. L’organizzazione risponderà ai canoni di un flusso molto consistenti, la percezione di questa situazione si ha già con la prevendita dei biglietti delle partite. Ci saranno spettacoli in piazza, abbiamo montato un palco, si comincerà il 30 sera con i club abruzzesi per la celebrazione dello scudetto. Quest’anno c’è stata una scelta diversa sull’albergo, gli anni passati si congestionava troppo la zona turistica e abbiamo dovuto staccare questo rapporto residenziale rispetto la parte sportiva. Ci saranno altre novità, nonché una folta agenda di attività extracalcistiche. Per i giornalisti abbiamo previsto tutto, dalla A alla Z".