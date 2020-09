Castel di Sangro, il sindaco Caruso: "Col ritiro del Napoli abbiamo fatto cose impossibili da altre parti. La presenza di De Laurentiis ha ravvivato la situazione"

Notizie Calcio - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Siamo nella fase finale del ritiro, registriamo un risultato importante ed era ciò che speravamo. C’è stato il rispetto delle regole, uno svolgimento ordinato di tutto, abbiamo dato la possibilità a tanti di poter godere degli allenamenti del Napoli. A Castel di Sangro abbiamo fatto cose che altrove non erano possibili. La presenza del presidente costante ha reso ancora più vivo il ritiro. Abbiamo lanciato un messaggio di speranza riguardo il calcio, ci riteniamo protagonisti di un momento importante. Covid? Non mi sono mai preoccupato in questa circostanza, è andato tutto per il meglio grazie alla disciplina dei presenti e del sistema sanitario che è stato prontissimo”.