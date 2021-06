Cassese: "Spalletti, scelta saggia di ADL: è fondamentale per rivalutare l'organico"

Napoli Calcio - Pasquale Cassese, amministratore unico di “PC Distribution Spa”, azienda che commercializza articoli a marchio “Power X” e distribuisce all’ingrosso materiale informatico (prevalentemente Telefonia-Hardware-Software) di altre marche non in concorrenza con il suo brand, è anche un grande tifoso del Napoli. A tal proposito ha espresso a "Napoli Magazine" un suo pensiero sull'avvento di Luciano Spalletti sulla panchina del club di Aurelio De Laurentiis:

"Spalletti è un allenatore molto bravo a far emergere i singoli. Se pensiamo a Perrotta, Florenzi e Pizarro siamo tutti d'accordo che da giocatori, normali o gia' forti, sono diventati fortissimi nel suo sistema di gioco. Per questo credo che in primis Spalletti sia stato preso per rivalutare l'organico del Napoli. Elmas e Lobotka possono sicuramente fare di più, dato che non sono quasi mai stati presi in considerazione. Con Spalletti, ADL ha preso due piccioni con una fava: anche i giovani e lo stesso Malcuit potrebbero giovarne del suo avvento. Sul discorso Insigne credo che aspetteranno gli Europei, in caso di offerta top, non dimentichiamoci che Ancelotti e' andato al Real e potrebbe fare un pensierino, verrebbe valutata sia dal calciatore che dal club, anche se devo ammettere che non vedo grandi problemi tra le parti e, in ogni caso, all'orizzonte un rinnovo di altri 4 anni non dovrebbe essere difficile da realizzare".