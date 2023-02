Cassano: "Nessuno al mondo migliore di Lobotka: può giocare al Bayern, al City o allo United"

Durante la Bobo Tv è stata analizzata la partita vinta dal Napoli in casa del Sassuolo. Ospite della trasmissione Antonio Cassano che ha esaltato al prestazione di Lobotka:

Ma che partita ha fatto Lobotka? Oltre al fraseggio, la qualità, di personalità, questo recupera anche tanti palloni. Corre, non sbaglia mai un passaggio, recupera davanti alla difesa, attacca, entra dentro. Io sono sempre convinto di quello che ho detto e stasera ancora di più. Questo oggi come oggi, può giocare dove vuole, in qualsiasi squadra: al mondo non c'è uno meglio di lui davanti alla difesa. Gavi e Pedri sono due mezze ali. Poi Modric e Kroos ormai sono nella fase calante. Lobotka può giocare nel Manchester United. Se va al City, può giocare. All'Arsenal tranquillamente, come al Bayern Monaco. Oggi io non trovo un giocatore più forte di lui come mediano basso. A me impressiona, ha 29 anni.