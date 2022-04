Cassano: "Napoli? Se c'era Higuain li avrebbe attaccati al muro! Koulibaly non è un leader"

Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Bobo TV. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Al Napoli mancano quei 2-3 giocatori di personalità che fanno salire anche il livello degli altri. Se ci fosse stato Higuain al posto di Osimhen, sono sicuro che Fabian e Zielinski sarebbero saliti di livello. Gli avrebbe urlato e alla terza li avrebbe attaccati al muro. Koulibaly è un grandissimo campione ma in campo non è un leader, non trascina i compagni. Per vincere servono altri tipi di calciatori, al Napoli manca poco"