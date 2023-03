Cassano: "Napoli-Lazio? Sarri intelligente a creare un cubo su Lobotka: una gara da studiare"

Antonio Cassano, sul suo profilo Instagram Habla con Antonio, ha analizzato la sconfitta del Napoli contro la Lazio:

“Ho visto una partita nella partita, il Napoli ha tentato di fare sempre il suo gioco ma Sarri ha creato un cubo per marcare Lobotka. Se non gira Lobotka il Napoli è in difficoltà. Però va dato anche merito alla Lazio per il percorso che sta facendo e per questa partita: se tu vai a Napoli pensando di dominare la partita, prendi cinque gol. La Lazio ha fatto una partita tatticamente da studiare”.