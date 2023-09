Napoli - Antonio Cassano alla Bobo Tv parla dell'attuale situazione del Napoli:

"Mi arrivano voci di 4-2-3-1 perché Raspadori deve giocare per forza perché è stato fatto un investimento. Questo significa che distruggi Lobotka. O lo disintegri o devi toglierlo e mettere Cajuste con Anguissa. Perché Raspadori deve per forza giocare? Per l'investimento? Non funziona così".