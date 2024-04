Cassano: "Disastro Napoli, la colpa è di ADL che con Spalletti contava zero: il suo egocentrismo è il vero problema"

Antonio Cassano ha parlato del Napoli e di Luciano Spalletti ai microfoni de La Domenica Sportiva, in onda su Rai 2:

"Le due persone che oggi sento spesso sono Spalletti e Capello, persone leali ma avevo sbagliato io nei loro confronti. Il problema del Napoli è uno solo: l'egocentrismo del suo presidente, il disastro l'ha fatto De Laurentiis. La gente se la prende con gli allenatori e la squadra ma ad Udine pensava di aver vinto da solo lo scudetto. Fece la festa da solo ma non ha capito che con Spalletti contava zero. Il miracolo l'ha fatto Spalletti con il suo staff e la squadra: ad inizio stagione, il tecnico ha detto ai suoi che avrebbero vinto lo scudetto, ne ho le prove. Ma De Laurentiis ha detto che questa squadra l'avrebbe potuta allenare anche una persona presa per strada e l'abbiamo visto: Garcia, bravissima persona, ma cacciato in Arabia; Mazzarri l'ultima volta ha allenato nel 1940, ora è arrivato Calzona che ha sempre fatto il secondo anche se sta facendo bene con la Slovacchia".