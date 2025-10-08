Cassano: "Conte farà un l'ennesimo capolavoro: il Napoli mi ha fatto paura, mi ha ricordato un'Atalanta-Lazio"

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Cassano: Conte farà un l'ennesimo capolavoro: il Napoli mi ha fatto paura, mi ha ricordato un'Atalanta-Lazio

Antonio Cassano ha commentato al podcast Viva el Futbol la vittoria del Napoli contro il Genoa: "I ritmi erano lenti, la partita era complicata, il Genoa ha fatto una prima ora bellissima. Bravo Vieira. Poi entra Kdb e Conte ha rivoltato la partita giocando con coraggio prendendo anche qualche ripartenza. L'ultima partita è stata spaventosa, il Napoli mi ha fatto paura, mi ha ricordato un'Atalanta-Lazio con tiri ogni minuto da parte della Dea. Il Napoli ha fatto lo stesso e lo stadio si è esaltato. Conte ha giocato uomo a uomo dietro e se l'è giocata con i terzini che facevano gli attaccanti. Hojlund ha forza nelle gambe, protegge palla, fa giocare la squadra ma quando parte non lo prendi. Sul gol annullato sembrava Bolt. Io sono convinto che Conte anche quest'anno farà l'ennesimo capolavoro. Nei singoli l'Inter forse ha qualcosa in più, però il Napoli ha l'allenatore con un fuoriclasse che è De Bruyne". 

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