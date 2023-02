Cassano attacca: "Un allenatore si deve vergognare! Ha una squadra più forte del Napoli ed è a -13"

Ultime notizie Serie A - Antonio Cassano è tornato a parlare del campionato nel corso della Bobo Tv di ieri, dopo l'ultimo turno di Serie A. E ha commentato così il derby di Milano e l'Inter di Simone Inzaghi, con questo duro attacco all'allenatore:

"L'Inter ha determinato la partita dall'inizio alla fine, Lautaro sa far giocare la squadra, fa gol, è cattivo, aiuta: è un giocatore fenomenale, incarna l'interista in campo. Però Inzaghi quando dice che ha perso solo con l'Empoli... Sei a -13 dal Napoli con la rosa di gran lunga più forte e continui a fare delle dichiarazioni per pararti il culo: ieri hai dimostrato che sei più forte del Milan, ma non è una novità.

Se ti devi salvare il cu** puoi salvartelo, ma l'unica chance che hai per salvarti è vincere la Champions: altrimenti l'Inter è obbligata a cambiare perché a parte ieri e la Supercoppa non ha fatto bene. Io invece di essere esaltato, proverei un po' vergogna al posto di Inzaghi! Sono a -13 da una squadra molto meno forte e che ha il sesto monte ingaggi. Si deve fare un esame di coscienza: l'anno scorso ha fatto un disastro tamponato da due trofei, ma quest'anno non ti salvano un'altra volta. A -13 a 3 mesi dalla fine, io mi vergognerei un po' caro Inzaghi".