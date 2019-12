Cassano: "Ancelotti non aveva la squadra in pugno, stava facendo male: c'è confusione!"

Ultime calcio Napoli - Antonio Cassano ha parlato ai microfoni di Tiki Taka in onda su Italia 1:

“Ancelotti stava facendo male, ma non puoi cambiare 25 giocatori. Probabilmente non aveva feeling con la squadra. Ha chiesto Lozano e Llorente e sono arrivati, ma stava facendo male. Era giusto cambiare. Insigne? Sono obbligati a recuperare, tutti dicono che la colpa è di De Laurentiis. Tutti in ritiro e la squadra dice no, poi il tecnico li porta in ritiro. C'è confusione. Ibrahimovic? Va al Milan se gli fanno un anno e mezzo di contratto”.