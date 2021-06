Caso Pjanic, Roma de Le Iene: "Questa sera svelato il video della sala Var, indagine in corso dopo le querele"

Filippo Roma de Le Iene è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Questa sera a Le iene andrà in scena il video della sala Var di quella partita Inter-Juventus, Orsato e Valeri ci hanno querelato e quindi è scattata l’indagine. Il video è sparito, ma dal labiale tramite indagini si nota che quello che si sono detti è diverso da ciò che hanno detto agli inquirenti. Potrebbe essere stato insabbiato il caso Pjanic, è stato utilizzato il Var in maniera non corretta in quella partita. L’audio è sparito solo riguardo quell’episodio. Sono un grande estimatore di Spalletti, è un grande tecnico e sono molto affezionato, nonostante non ha gestito al meglio gli ultimi anni di carriera di Totti”.