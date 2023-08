Caso penale Spalletti-Napoli, l'avv. Grimaldi: "Possibile dilazione e ingaggio maggiore dalla FIGC, De Laurentiis usi quei soldi per ridurre prezzi abbonamenti"

“La SSCN, a seguito delle dichiarazioni pubbliche di Spalletti, con riferimento all’anno sabbatico, ha liberato il tecnico con un verbale di conciliazione, in cui si prevedeva, a quanto sembra, previa rinuncia della società ad avanzare richieste risarcitorie, la fissazione di un corrispettivo in caso di diverse determinazioni del tecnico, successive alla risoluzione consensuale, con la previsione di una penale qualora Spalletti, in Italia o all’estero, fosse tornato ad allenare formazioni di club o rappresentative nazionali entro il 30 giugno 2024.

L’art 26, comma 6, del dlgs 36/2021, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, prevede che “il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni”.

La determinazione della penale, nel caso di specie, sarebbe conseguenza di una risoluzione consensuale anticipata richiesta dal tecnico, motivo per cui il predetto accordo conciliativo non ha violato, a mio avviso, la citata norma sul divieto del patto di non concorrenza. I rapporti tra il tecnico e ADL non sono mai stati idilliaci ed era prevedibile una diatriba giudiziaria tra le parti.

L’anno sabbatico di Spalletti, peraltro, con questa decisione, si sarebbe limitato a soli due mesi di pausa, circostanza che potrebbe essere utilizzata dalla SSCN nell’ipotesi di contenzioso, essendo presumibile che Spalletti avesse già previsto di poter sostituire Mancini alla guida della nazionale.

Allo stato, quindi, auspico nel buon senso e nella collaborazione tra le parti per non rovinare il rapporto tra il tecnico e la città dopo la storica vittoria del tricolore.

La vicenda, contrariamente a quanto affermato da varie testate giornalistiche, non riguarda direttamente la FIGC. Spalletti potrà semplicemente richiedere un ingaggio maggiore alla federazione per poter onorare il pagamento della penale, chiedendo alla SSCN una possibilità di dilazione.

ADL ha dichiarato, peraltro, che "Non ci si può fermare di fronte all’accollo (pagare per conto dell’allenatore) di un milione lordo per anno per liberarlo dal suo vincolo contrattuale (impegno non solo verso il Napoli ma nei confronti di tutti i suoi milioni di tifosi). Tutto ciò è incoerente" ADL, quindi, per coerenza, dovrebbe utilizzare il ricavato di questa penale per ridurre nuovamente il prezzo degli abbonamenti inspiegabilmente lievitato almeno del 20/30%”.