Caruso: "Recuperando tutti i calciatori, il Napoli diventa un'altra squadra. Zielinski? Strepitoso!"

Ciro Caruso è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal':

"Recuperando tutti i calciatori, il Napoli diventa un'altra squadra. Le colpe vanno sempre divise per tutti, ma abbiamo anche sempre detto che avremmo voluto vedere il Napoli al completo. Ieri, quasi al completo, lo abbiamo visto: mancavano Lozano, Manolas e il vero Mertens. I due mediani davanti alla difesa devono sempre muoversi in diagonale per dare copertura. Strepitoso Zielinski, bene anche Fabian Ruiz: ieri si è difeso da squadra".