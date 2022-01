Caruso: "Il Napoli deve lottare per lo Scudetto! Oggi Lobotka non può non giocare, deve migliorare solo una cosa"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Caruso, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli deve lottare per lo Scudetto, è nelle sue corde. Ha fatto vedere cose importanti, poi è ovvio che quando vengono a mancare i perni centrali si creino delle difficoltà. Mancavano Koulibaly, Anguissa, Fabian Ruiz, Osimhen e con Zielinski non al 100%. Oggi non puoi togliere Lobotka, ha dato equilibrio alla fase difensiva con la sua intensità. Riesce a sorprenderti, gli avversari sono sempre in difficoltà. Sraebbe perfetto solo se riuscisse a migliorare nel lancio lungo. Lozano ha grandi qualità, ma dovrebbe essere più concreto. Deve puntare la porta e far male, deve essere più cinico. Osimhen dovrebbe iniziare a muoversi più da calciatore, mentre per ora ha i movimenti da atleta".