Carratelli: "Osimhen? Lo chiamerei l’uovo mascherato, De Laurentiis è il più grande imprenditore calcistico d’Italia"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Mimmo Carratelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli? Molti inseguitori dipendono da uno o due giocatori, il Napoli ha vinto senza Osimhen e Kvaratskhelia: mi voglio sbilanciare, basta scaramanzia, gli azzurri sono una squadra sicura mentre le altre contro avversari pure più piccoli non riescono ad essere superiori.

Napoli-Roma? All’andata Mourinho rinunciò a giocare, stavolta credo giocherà diversamente perchè lotta per un posto in Champions League e non potrà soltanto aspettare. Bisogna fare attenzione a Zalewski, poi ovviamente al genio di Dybala specialmente sui calci piazzati. Abraham non lo temo molto, abbiamo un colosso come Kim che non gli renderà la vita facile. Attenzione anche a Matic e Smalling che hanno molto fisico, ma il Napoli ha ampie possibilità di vittoria se gioca come sa.

Osimhen? Lo chiamerei l’uovo mascherato, tra il colore dei capelli e la maschera protettiva. Al 60% il Napoli è favorito.

I ragazzi di oggi se ne fregano di quanti anni siano passati dal secondo scudetto, il Napoli è una squadra costruita nel tempo e meno male che De Laurentiis sia imprenditore e non tifoso: abbiamo sempre criticato l’idea del ristretto organigramma, ad esempio.

De Laurentiis è il più grande imprenditore calcistico d’Italia, con la freddezza dell’imprenditore riesce a dominare e ha una grande virtù: adesso sta tranquillo, dopo esser stato criticato per alcuni atteggiamenti