Carnevali: "Osimhen in Arabia? Sarà ADL a dettare legge, vi spiego"

Notizie Calcio - L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport:

Berardi? È un po' la nostra bandiera, il nostro capitano e il giocatore più forte che abbiamo. La speranza è che possa rimanere con noi, ad oggi non abbiamo alcun tipo di richiesta da nessuna società. È da lui che partiamo, come tutti gli anni. Stiamo rinnovando, stiamo facendo cessioni e adesso ci dobbiamo occupare del mercato in entrata.

Abbiamo già acquistato diversi giovani, sei su sette sono ragazzi italiani. Fa parte un po' del nostro progetto puntare sui giovani. Basta pensare a Frattesi, la cui cessione ci ha permesso di reinvestire su altri giovani.

Boloca? Lui è un giocatore per cui stiamo cercando di chiudere nelle ultime ore. È promettente, di grande prospettiva. Speriamo che possa essere un futuro Maxime Lopez, è giovane, deve ancora maturare e fare un suo percorso. Rientrerà nell'organico della prima squadra, ma non dobbiamo aspettarci adesso il sostituto di Lopez.

Matteo Prati è anche lui un giocatore importante, ad oggi la richiesta economica è troppo elevata. Ne abbiamo acquistati diversi di giovani: Volpato, Missori, Mulattieri... non possiamo acquistarli tutti.

Scambio Vlahovic-Lukaku? Si sta portando avanti da tanti giorni, quindi qualcosa d'importante c'è. Penso che è un'operazione che si possa fare senz'altro, nonostante le varie difficoltà del caso.

Sirene arabe per Osimhen? De Laurentiis è troppo bravo e troverà sicuramente una soluzione importante, per cui sarà lui un po' a dettare legge su quello che può essere il mercato arabo, perché è un grande presidente.

Influenza dei club sauditi sul mercato? Questo che sta succedendo non è che mi piaccia tanto. Non sono neanche così convinto che il mercato che sta facendo possa portare a realizzare un campionato importante. Ci vorrà del tempo, i giocatori sono importanti, ma sono pochi. Per costruire un campionato di livello ci vuole tempo, ci vogliono dirigenti e allenatori. Ma qualcosa di meglio del campionato italiano dove andiamo a trovarlo? L'Italia teniamocela stretta e cerchiamo di lavorare a questo calcio per costruire qualcosa di valido e interessante.

Maxime Lopez nella nostra zona di centrocampo è fondamentale, quindi se ci sono opportunità interessanti le valutiamo, altrimenti lo teniamo con noi".