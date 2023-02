Udinese, Carnevale: "Questo Napoli è più forte del nostro con Maradona! Su Beto in azzurro..."

Notizie Napoli calcio - Andrea Carnevale, ex giocatore del Napoli ed attualmente responsabile scouting dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport.

Carnevale ha vissuto quattro stagioni in azzurro dal 1986 al 1990 con 153 presenze e 47 gol tradotti in due scudetti, una Coppa Uefa, una Coppa Italia:

Questo Napoli è migliore del suo?

«Migliore, assolutamente sì. E non solo per i numeri da record. Il Napoli entra in campo sempre con grandissima determinazione e sicurezza, e quasi sempre riesce a fare quello che vuole. Poi se guardiamo al gruppo, alla rosa nella sua completezza, ci accorgiamo che è superiore al nostro » .

C’è anche un certo Beto a Udine.

«Ecco, appunto, Beto ha qualcosa di quell’Osimhen che in questo momento è una vera iradiddio» .



Può essere da Napoli? Pare che piaccia a Giuntoli...

«Potrebbe esserlo secondo me, ma non c’è stato alcun contatto tra le società»