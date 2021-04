Carmine Martino: "Gattuso ha dimostrato di essere un vero uomo, il Napoli grazie a lui ha ritrovato il cammino"

Ultime notizie calcio Napoli - Carmine Martino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gattuso ha dimostrato di essere un vero uomo. E' stato lì, diciamo tranquillo, ed ha continuato a fare il suo lavoro. Il Napoli quando è sciolto e libero di mente è una squadra di altissimo livello. Ora grazie a Gattuso ha ritrovato il cammino ed è in piena lotta per un posto in Champions League".