Carmignani: "Conte? Tempi cambiati, oggi se passi dalla Juve al Napoli..."

Ultimissime Calcio NapoliI - n diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pietro Carmignani, ex di Napoli e Juve e preparatore dei portieri: “C’è tanta curiosità per la Nazionale di Spalletti. La fiducia è tanta, le amichevoli contano il giusto. Ci aspettiamo qualcosa di buono, ma confermarsi è sempre difficile. Guardiamo il Napoli: è più facile per Conte ripartire ora che le cose non sono andate bene, rispetto allo scorso anno quando si arrivava da uno Scudetto. Il passaggio dalla Juve al Napoli non credo sia un problema. Negli anni ’70-’80 c’era un legame diverso rispetto ad oggi. Ormai non ci sono più bandiera e legami sentimentali con una squadra. I calciatori si trasferiscono senza più confini. Conte ha una tradizione juventina, ma ormai interessa poco. A Napoli verrà accolto senza smorfie o che altro, anzi vedo già grandissimo entusiasmo. Farà molto bene ora in azzurro, soprattutto dopo essere stato un anno fermo ad aggiornarsi. E poi il Napoli arriva da una stagione sbagliata. La squadra è sicuramente buona e può rilanciarsi già con il solo arrivo di Conte”.