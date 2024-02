"Più forte questa Inter o il Napoli di Spalletti?" La risposta di Carlos Augusto a Sky

Ultime news SSC Napoli - Dopo la vittoria per 4-0 in trasferta in Lecce-Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport uno dei protagonisti nerazzurri, Carlos Augusto:

"A prescindere da chi affrontiamo, sapevamo che era una gara difficile. Quando giocano contro l'Inter vogliono fare tutti il massimo, devo fare i complimenti ai compagni che non giocano tanto: il gruppo è spettacolare e anche chi entra poco fa la differenza".

Ha colpito anche il tentativo di seguire lo stesso gioco anche da parte di chi gioca meno. Qual è il segreto?

"La costruzione che facciamo siamo lì tutti i giorni a provarla, anche con i titolari. Il segreto è nello spogliatoio: sono tutti bravi ragazzi, vogliono tutti imparare. Siamo tutti amici e vogliamo fare bene per l'Inter".

Avere giocatori che sanno interpretare due ruoli molto bene è un altro segnale di disponibilità?

"Sì, vogliamo aiutare tutti l'Inter e questo dà una mano a tutti, vogliamo tutti aiutare l'Inter a vincere".

Meglio da braccetto o da esterno?

"Non ho un ruolo predefinito, mi piace giocare… A Monza ho fatto entrambi i ruoli e ho imparato a giocare in Italia, voglio fare il mio ruolo a prescindere dai ruoli".

Più forte questa Inter o il Napoli dell'anno scorso?

"Io credo nei miei compagni, vogliamo continuare a fare bene così arriviamo a maggio col nostro obiettivo".