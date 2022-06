Caressa: "Ecco il mio voto alla stagione del Napoli! Per lo scudetto è mancato solo..."

Napoli Calcio - Pagelle Napoli, ecco il voto di Fabio Caressa. Il giornalista ne ha parlato attraverso il proprio canale Youtube:

“So che il tifosi del Napoli alla fine non sono tanto soddisfatti del terzo posto, ma io gli darei 8. Non è mica scontato arrivare lì… e a inizio stagione non tutti ci puntavano. Questo Napoli non doveva avere quegli infortuni e quelle assenze che ha avuto per poter lottare davvero. Ha lottato per il titolo grazie al lavoro della società ma specialmente a Luciano Spalletti: è un grande allenatore, nel guardare la partita e cambiarla è tra i migliori in assoluto. Do un voto alto al Napoli. E’ vero che è mancata un po’ nel finale, ma alla fine ha sbagliato soprattutto l’amaro in bocca… Spalletti ora dovrà fare un passo mentale avanti il prossimo anno”.