Caressa attacca Kvaratskhelia: "Non salta l'uomo neanche per finta! Calzona fa le stesse scelte di Garcia"

Fabio Caressa, giornalista e conduttore della trasmissione 'Sky Calcio Club', nel corso del programma Sky s'è espresso così sul Napoli che ha pareggiato a Cagliari:

"Calzona? Gli allenatori contano fino ad un certo punto... I giocatori del Napoli si dovranno prendere delle responsabilità o era solo Rudi Garcia a far giocare Giacomo Raspadori a destra e a sostituire Kvaratskhelia? Ora c'è Calzona che fa le stesse cose: è uguale.

Parliamo sempre come se i calciatori fossero i giocatori di un biliardino, come se gli allenatori li guidassero da fuori: non stiamo parlando di pupazzi, ma di uomini. Il Napoli ne è la prova: ha cambiato tre allenatori ed abbiamo visto come sta andando... I giocatori si devono aiutare da soli. Kvaratskhelia non salta l'avversario neanche per finta. Va bene il tecnico, va bene il rinnovo che non arriva, ma - porca miseria - mi spiegate perché non salta l'uomo?".