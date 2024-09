Caressa a Sky: "Juve-Napoli, partita molto noiosa! Vi dico la mia sul cambio modulo di Conte"

Fabio Caressa, giornalista e telecronista, conduttore di Sky Calcio Club, ha parlato così del Napoli contro la Juventus:

"Il Napoli è risalito tanto: Conte ha cambiato formazione, ha fatto una rivoluzione, mettendosi a quattro dietro nella partita contro la Juve. Partita molto noiosa: per fortuna, c'è stato il derby tra Inter e Milan. A Kvaratskhelia e Politano, con il nuovo schema, si è chiesto un po' di sacrificio in più. Alla fine, quello del Napoli è un 4-5-1 in fase difensiva: lo fa per avere un centrocampista in più, l'ha detto chiaramente Conte. Si alternano McTominay e Anguissa ad alzarsi al fianco di Lukaku. McTominay è un grande centrocampista e va sfruttato. Il vantaggio di Conte di avere tutta la settimana a disposizione è che può decidere di giocare col 3-5-2 o altri moduli a seconda del caso".